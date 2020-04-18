«Изнашиваю себя морально»: Кудрявцева поделилась переживаниями на самоизоляции

48-летняя телеведущая призналась: она далеко не всегда была такой уверенной в себе, как сейчас.

48-летняя Лера Кудрявцева поспешила поделиться своей болью. На сегодняшний день трудно представить, что у успешной телеведущей могут быть проблемы: Кудрявцева много зарабатывает, счастлива в браке с молодым хоккеистом, активно воспитывает дочь и очень востребована на телевидении. Однако, как оказалось, Лера не всегда чувствовала себя нужной. В определенный период времени знаменитости жизненно необходимо было чье-то признание, которое она так и не получила.

«Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая. Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально. Нельзя быть хорошим для всех, вот нельзя. Обязательно найдется кто- то, кого ты раздражаешь, кому ты не отзываешься. Но ты уже вроде как приучила всех, что понимающая, добрая ну и вроде как тебе на голову можно нагадить и не париться», — откровенно рассказала она.

Измениться и стать более независимой Кудрявцевой помогло простое осознание того, что добро должно быть с кулаками. Сейчас Лера не боится отвечать тем, чью неправоту считает оскорбительной для себя. С момента осознания сего факта, жизнь ведущей кардинально изменилась.

«Я сказала «стоп!», стала громко высказывать свое мнение, не пряча голову в «песок». Я для многих стала «неудобной», некомфортной. Зато мне стало комфортно, а это самое главное», — рассказывает Лера.

Позже Кудрявцева подчеркнула – рассказать об этом ее вынудила самоизоляция. Судя по всему, знаменитости достаточно трудно дается нахождение в четырех стенах без активной занятости. Поддержали Леру многие знаменитости. Марина Федункив призвала подругу по шоу-бизнесу не грустить. «Ты чудесна! Просто нужно учитывать, что вокруг масса травмированных людей, с кучей пороков. Снисходительнее надо быть. Ограждай себя максимально», — посоветовала она. Бледанс и вовсе призналась — у нее в голове тоже неоднократно появлялись такие мысли, однако она их гонит от себя всеми возможными силами.