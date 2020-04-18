«Тебе нужен пробный мужик»: Анохина посоветовала Муцениеце завести любовника при муже

Айза Анохина посоветовала Агате Муцениеце завести любовника. Блогер, которая развелась с рэпером Гуфом после многочисленных измен последнего, стала новой гостьей актрисы в авторской программе «Честный развод». Айза поведала, что много лет мучилась от боли, пытаясь справиться с разочарованием. За все годы совместной жизни Гуф ни разу не признался в том, что действительно изменил, придумывая различные «отмазки».

«Уйти- очень сложно, очень нелегко. Это взрыв башки, это слезы, это абсолютная потеря веры в любовь, в мужчин», — описала свое состояние она.

Как только Агата услышала эти слова, она призналась – именно эти чувства она сейчас и испытывает. Со своей стороны Анохина дала Муцениеце беспроигрышный, по ее мнению, совет.

«Тебе нужен пробный мужик. Заведи себе любовников. Другие мужики – лучшее лекарство для слабых и брошенных женщин. Я в свое время установила Tinder, но удалила, потому что там нужно платить 7 тысяч рублей. Берешь, пишешь кому-то в Instagram: «Приветики, пойдем в кино?». Найди хоть одного чувака, который тебе откажет. Таких нет ни одного», — повысила самооценку подруги Айза.

Когда Муцениеце напомнила, что она пока что еще замужем и не может развестись, потому что ЗАГСы закрыты, Анохина заявила – это не проблема, ведь артистка уже отпустила Прилучного.