Съемка в фильме за пожертвование: Ди Каприо и Де Ниро объявили новый челлендж

Один счастливчик сможет не только сняться в проекте Мартина Скорсезе, но и целый день провести с любимыми актерами.

Поклонники голливудских фильмов часто мечтают о возможности получить автограф любимых актеров, а самые смелые могут даже сфотографироваться со звездами. Но всемирно известный «не спасшийся с Титаника» артист Леонардо Ди Каприо решил организовать для поклонников фильмов настоящий подарок.

Один из многих пожертвовавших практически любую сумму денег на благотворительность, получит возможность сняться в новом проекте режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом актер рассказал в новом видеоролике в своем личном аккаунте в Instagram. В фильме, помимо Ди Каприо, также снимаются Роберт Де Ниро и другие звезды Голливуда.

Разумеется, возможность сняться в кино появилась не просто так, это часть благотворительной инициативы All In Challenge. По ее задумке звезды собирают пожертвования для тех, кто больше всего в них нуждается, а один из счастливчиков также получит возможность принять участие в съемках кинофильма.

Кроме роли в одной из сцен, победитель целый день проведет вместе с Ди Каприо, Де Ниро и Скорсезе, а также попадет на мировую премьеру «Убийц цветочной луны».