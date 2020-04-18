Звезда «Союза спасения» Марина Коняшкина заразилась коронавирусом

Болезнь протекает у актрисы в легкой форме, поэтому она лечится дома.

Вслед за многочисленными сообщениями о коронавирусе у звезд шоу-бизнеса появилась информация, что CoViD-19 диагностирован у звезды фильма «Союз спасения» и сериалов «Авторитет», «В зоне риска» Марины Коняшкиной.

Как сообщил Телеграм-канал Mash, к 34-актрисе приезжали врачи, сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным. Поскольку заболевание протекает у Коняшкиной в легкой форме, то госпитализация не потребовалась – актриса лечится дома.

больше по теме Агата Муцениеце поделилась результатами теста на коронавирус С каждым днем количество заразившихся инфекцией в нашей стране возрастает на тысячи.

Напомним, с диагнозом «коронавирус» уже столкнулись 78-летний Лев Лещенко, Стас Михайлов и Надежда Бабкина. У всех артистов инфекция спровоцировала двустороннее воспаление легких. Мужчины уже побороли CoViD-19, а вот народная исполнительница Надежда Бабкина продолжает находиться в тяжелом состоянии. Известно, что 70-летняя исполнительница со 2-го апреля находится на искусственной вентиляции легких.