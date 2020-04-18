«Маленький домовенок»: Нюша показала, как выглядит ее годовалая дочь после утреннего подъема

Певица Нюша любит баловать своих подписчиков совместными кадрами с дочерью. Напомним, девочка родилась чуть больше года назад в браке артистки с предпринимателем Игорем Сивовым. Практически сразу после появления на свет малышка стала активным героем родительских публикаций. Единственное, что долго скрывали Нюша и Игорь – имя ребенка.

На этот раз артистка решила побаловать своих подписчиков утренним закулисным снимком. Знаменитость разместила кадр, на котором ребенка только-только взяли из кроватки. По Симбе видно, что она еще не вполне проснулась, потому что выглядит хмурой и лохматой.

«Доброе утро, мир. У кого-то боевой настрой, а кое-кто еще не успел проснуться. Угадаете, кто?», — задала вопрос певица.

Умилительное фото с Симбой сразу же получило массовый отклик. «Маленький домовенок», «Это кто это у нас тут такой смурной?», «Одуванчик», «Как на мужа похожа девочка», «Боже, кто такой шладкий тут?», «Ребенок будет против этого снимка в вашем профиле, когда подрастет», — делились впечатлениями от увиденного они.

Напомним, недавно в гостях у Урганта Нюша рассказала, что ее дочь могла получить другое имя. Они с Игорем рассматривали вариант «Эсмеральда», но как только впервые взяли девочку на руки, поняли – ей подходит нечто «кошачье».