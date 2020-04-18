«Прибыл к двери сегодня утром»: мужчина преподнес Шараповой экзотический сюрприз на день рождения

Примечательно, что праздник бывшая теннисистка будет отмечать только в воскресенье, 19 апреля.

Старый друг порадовал Марию Шарапову экзотическим презентом на день рождения. Примечательно, что экс-первая ракетка мира будет праздновать 33-летие только в воскресенье, 19 апреля, однако мужчина решил поднять подруге настроение заранее.

Подарком спортсменка поспешила похвастаться в Instagram. Знаменитость выложила концептуальный снимок, на котором расположены всего два предмета: тарелка и нечто похожее на многослойный картон на ней. Сама Маша пояснила – на фотографии – японский торт, рецепт которого был позаимствован у немцев и их Баумкухена.

«Этот маленький кусочек торта прибыл к моей двери сегодня утром. Мой друг решил заранее поздравить меня с днем рождения. Изначально десерт был известен как немецкий торт с деревом, но позже японцы усовершенствовали рецепт и создали сразу несколько собственных вариаций десерта. Сладости – одна из моих любимых поблажек к кофе. Спасибо тебе, Ютака», — написала она.

Напомним, недавно Шарапова совершила жест доброй воли и поделилась с подписчиками личным номером телефона. За 48 часов теннисистке написали около 2 миллионов сообщений. Мария отмечала, что она до сих пор не ознакомилась со всеми посланиями, но обязательно разберет их по мере возможностей.