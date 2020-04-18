«Это не мои проблемы»: Седокова ответила на травлю за обнаженку

Накануне певица поделилась в Сети пикантным селфи, на котором вместе с бойфрендом предстала в нижнем белье.

Самоизоляцию бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова коротает в компании своего возлюбленного, баскетболиста Яниса Тимма. Со спортсменом звезда в отношениях на протяжении полугода, и они продолжают удивлять друг друга своими «секретиками» — например, не так давно Седокова обнаружила, что Янис спит с мячом.

На этот раз сюрприз получился двойным и достаточно откровенным – Седокова опубликовала в своем «Инстаграме» откровенное селфи, где влюбленные позировали практически обнаженными. В ответ артистка получила массу обвинений и упреков. Она поспешила ответить на травлю, которую спровоцировала.

«Некто в комментах пишет — «на вас же дети смотрят» , мне хочется спросить: «а что ваши дети делают в инстаграм?», — обратилась звезда к хейтерам. И подчеркнула: «Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример с своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши».

Однако и тут подписчики поспешили разбить аргументы Седоковой в пух и прах. Они заметили, что речь ведут не о «своих детях», а ее:

«Речь шла о Ваших детях, в Вашем доме», «А ваши дети не сидят в «Инстаграме»?» — отметили некоторые.

Напомним, у 37-летней Анны Седоковой трое детей от разных отцов. Старшей Алине уже 15 лет, средней Монике – 8, и 3 года сыну Гектору.