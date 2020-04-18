«Налепила»: сестра Бузовой призналась, что впервые испекла пасхальные куличи

В преддверии самого главного православного праздника года – Воскресения Христова – многие хозяйки хлопочут на кухне. Все их внимание направлено на покраску яиц и приготовление пасхальных куличей. Звезды шоу-бизнеса тоже заняты готовкой. Младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой Анна продемонстрировала в своем «Инстаграме» результаты своего кулинарного творчества. По ее признанию, девушка впервые в жизни сделала куличи сама.

«Поэтому налепила все, что было, и получилась прям Царская пасхальная тарелка, но мне таааак нравится! Пожалуй, это самые красивые куличи, которые когда-либо у нас были!» — с восторгом отметила Бузова-младшая.

Брюнетка отметила, что самое приятное в процессе приготовления куличей – это их декорирование. И девушка использовала всю глазурь и посыпку, которые у нее были припасены, чтобы украсить пасхальные угощения. «Поэтому все такое пестренькое получилось» — оправдалась Анна. Подписчики оценили:

«Молодец, Анечка. Умница, красавица, да ещё такая рукодельница», «Молодчинка Аня! Красиво и очень оригинально. И думаю, что очень вкусно», «Какие красивые куличи!», «Очень красиво», «Ты прям мастер на все руки!» — написали некоторые фолловеры.

Впервые готовит куличи своими руками и актриса Мария Аронова. Она призналась, что все это время за пасхальную выпечку отвечала ее мачеха, а теперь в условиях самоизоляции хлопотать на кухне ей придется самой.