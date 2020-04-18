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«Добро пожаловать домой»: молодая жена Грачевского поделилась теплыми кадрами с выписки

Молодую мать и маленького Филиппа на выходе из роддома встречал счастливый отец.

«Добро пожаловать домой»: молодая жена Грачевского поделилась теплыми кадрами с выписки
Екатерина Белоцерковская/Фото: https://www.instagram.com/p/Bt-7dqmAFMx/

Молодая супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась теплыми кадрами с выписки. Из роддома девушку и новорожденного Филиппа выписали на днях. На встречу с наследником приехал счастливый отец: любимой женщине он преподнес букет белых роз, коридор украсил красно-синими шарами, а затем с особым трепетом взял малыша на руки.

Дома Белоцерковскую также ждал сюрприз. В гостиной прямо на журнальном столе красовался еще один, не менее шикарный букет из белых роз в корзине по форме сердца и обилие шаров в форме различных зверушек, сердец и букв с именем сына. Молодая мать позже призналась – она очень рада вернуться к любимому.

«Только ты мог так красиво нас встретить….Спасибо, любимый это было великолепно!!!! Сынок!!!Добро пожаловать домой…Мама и папа всегда будут рядом….», — написала она и приложила кадр с обожаемым супругом.

Фолловеры, в свою очередь, также поспешили поздравить семью с новым этапом в жизни. «Вы — большие молодцы. Счастья маме и малышу», «От души вас поздравляем», «Это очень мило и трогательно», «Борис очень постарался», «Растите крепкими и здоровыми», — пожелали они.

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