Малышева рассмешила пользователей Сети, перепутав Лободу с мужчиной

Телеведущую возмутило, что некий человек, который прячется под снимком певицы, матерится на ее странице.

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева повеселила пользователей Сети, перепутав Светлану Лободу с мужчиной. Накануне медик вышла в «прямой эфир» со своими подписчиками, где ответила на интересующие людей вопросы, а также раскрыла больше информации о коронавирусе.

В какой-то момент внимание Малышевой привлек некий подписчик, на аватаре которого разместилась отредактированная фотография Светланы Лободы. Судя по всему, аноним вел себя настолько вызывающе, что Малышева решила его заблокировать, а заодно «прошлась» по внешности артистки.

«Вот кто знает эту девушку, или, может быть, это мужчина. Закрытый аккаунт. Человек ругается матом! Ее надо заблокировать! Запомните ее, пожалуйста», — сказала Малышева.

В интернете реплика ведущей вызвала немалый ажиотаж. Некоторые заявили, что не знать Лободу просто невозможно, поскольку она «звучит из каждого утюга». Другие высказали мысль, что Малышева сделала это специально, мол «шутка такая». Что думает по этому поводу сама Лобода, пока неизвестно.