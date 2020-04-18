«Да, старик, вот и все»: Баста ответил Урганту на вопрос о возрасте

В очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» гостем стал музыкант Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста. Вместе с ведущим Иваном Ургантом звезды обсудили, чем заняться в самоизоляции, каковы творческие планы певца, что происходит на проекте «Голос. Дети», в котором Баста является наставником.

Затронул Ургант и тему возраста. Он заметил, что у Василия Вакуленко приближается день рождения – рэперу 20 апреля исполняется 40 лет. Ведущий напомнил, что ему уже 42 года, и поделился своим философским ощущением возраста: «Попытка догнать молодость: ты бежишь по перрону и думаешь: «Молодость вот в поезде отходит, я ее схвачу». А молодость на предыдущем поезде уже уехала».

Ургант спросил у Басты, как тот себя ощущает в данный период времени. На что Баста ответил:

«Чувствую себя на 23 года, — признался певец. И с удивлением заметил: «Когда мне было 18, я смотрел на сорокалетних, и говорил: «Да, старик, вот и все, уже близок твой конец». А когда мне исполнилось 39, и вот скоро 40, я говорю, что все только начинается!».

Ургант похвалил Басту за подарок, который тот готовит себе на день рождения: артист намерен собрать «Лужники». Правда, из-за коронавируса масштабное выступление пришлось перенести с июля этого года на следующий.