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Агата Муцениеце поделилась результатами теста на коронавирус

С каждым днем количество заразившихся инфекцией в нашей стране возрастает на тысячи.

Агата Муцениеце поделилась результатами теста на коронавирус
Агата Муцениеце. YouTube-канал «Будни разведенки», стоп-кадр

Актриса Агата Муцениеце ведет шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Чтобы обезопасить себя и окружающих коллег, участников и других людей, с которыми ей нужно контактировать, звезда решила удостовериться в отсутствии у себя опасного заболевания.

«Хочу сообщить, что, зная, что я еду к деткам и их родителям взрослым и так далее, я сделала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. Поэтому все хорошо, я абсолютно здоровая еду на работу», — объявила актриса в своих сторис.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: скриншот instagram.com/stories/agataagata

Телеведущая хоть и стремится придерживаться режима самоизоляции, но работу никто не отменял. Подобно Муцениеце многие знаменитости тоже стремятся следить за своим здоровьем и открыто демонстрируют результаты своих тестов. Например, не так давно певица Валерия с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным уже в третий раз прошли исследование.

Ситуация с коронавирусом среди звезд шоу-бизнеса и телеведущих приобрела определенную напряженность после того, как CoViD-19 переболел Лев Лещенко. Почти параллельно с ним лечение получал певец Стас Михайлов. Позже с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом, госпитализировали 70-летнюю Надежду Бабкину, которая вела шоу «Модный приговор» вместе с Александром Васильевым. Соведущий артистки впоследствии тоже оказался на больничной койке.

Тэги

COVID-19Агата МуцениецекарантинКоронавируспандемиясамоизоляция
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