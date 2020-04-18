Агата Муцениеце поделилась результатами теста на коронавирус

Актриса Агата Муцениеце ведет шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Чтобы обезопасить себя и окружающих коллег, участников и других людей, с которыми ей нужно контактировать, звезда решила удостовериться в отсутствии у себя опасного заболевания.

«Хочу сообщить, что, зная, что я еду к деткам и их родителям взрослым и так далее, я сделала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. Поэтому все хорошо, я абсолютно здоровая еду на работу», — объявила актриса в своих сторис.

Телеведущая хоть и стремится придерживаться режима самоизоляции, но работу никто не отменял. Подобно Муцениеце многие знаменитости тоже стремятся следить за своим здоровьем и открыто демонстрируют результаты своих тестов. Например, не так давно певица Валерия с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным уже в третий раз прошли исследование.

Ситуация с коронавирусом среди звезд шоу-бизнеса и телеведущих приобрела определенную напряженность после того, как CoViD-19 переболел Лев Лещенко. Почти параллельно с ним лечение получал певец Стас Михайлов. Позже с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом, госпитализировали 70-летнюю Надежду Бабкину, которая вела шоу «Модный приговор» вместе с Александром Васильевым. Соведущий артистки впоследствии тоже оказался на больничной койке.