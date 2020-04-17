«Торт кожу увлажняет хорошо»: Асмус повеселила подписчиков задорным фото

Актриса Кристина Асмус недавно отметила свой день рождения. А 17 апреля она поделилась с подписчиками забавным снимком с праздника. Напомним, провести важный для себя день артистка решила в компании любимой аудитории: Кристина вышла в «прямой эфир», где поиграла со зрителями в шарады, ответила на интересующие их вопросы и публично распаковала подарки.

Трансляция закончилась забавным эпизодом: озорная Кристина окунула лицо в подаренный ей торт. Результатом «косметической процедуры» актриса поделилась в Instagram.

«Макияж. Любимые, спасибо! Фантастически нежный и вкусный был торт! Еще и кожу увлажняет хорошо», — поиронизировала над собственным уморительным видом она.

Многие фолловеры, в свою очередь, отметили невероятное чувство юмора «Вари Черноус». Некоторые акцентировали внимание – Кристина не только выглядит, но и ведет себя как девчонка.

«Вот это вы шикарно в торт нырнули!», «Ваш день рождения не сравнить ни с чем», «Актриса от Бога», «В торт с головой погрузилась», «А поесть-то успели, пока лицом в торте лежали?», — посмеялись они.