«Не видно добрых слов от коллег»: Гузеева и Сябитова не поздравили Володину с днем рождения

Конфликт между телеведущими, судя по всему, набирает обороты.

Поклонники передачи «Давай поженимся!» бьют тревогу: судя по всему, конфликт между ведущими набирает обороты. Очередным поводом для многочисленных слухов стал день рождения астролога Василисы Володиной: 16 апреля ведущая отметила 46-летие. Многочисленные подписчики поспешили поздравить свою любимицу с важной датой. А некоторые подметили – Гузеева и Сябитова не спешат передавать свои теплые пожелания.

«С праздником вас, дорогая Василиса, всех благ! Жаль только, не видно добрых слов от ваших коллег. Да и передача без вас сплошной базар…» — высказались люди в личном Instagram ведущей.

Володина поспешила поблагодарить неравнодушных зрителей, а заодно успокоила – в эфир она вернется, как только ситуация с коронавирусом будет окончательно взята под контроль. Свой конфликт с «сокомандницами» астролог предпочла не комментировать. Нашлись и те, кто в этот день решил задеть Василису.

«Гузеева на месте, а значит, передача удалась!» — заявил один из комментирующих.

Володина тут же поспешила напомнить хейтерам, что у актрисы есть собственный Instagram, куда можно направлять похвалы.

Отметим, что недопонимание между Гузеевой, Сябитовой и Володиной возникло на фоне массового распространения болезни. Астролог отказалась продолжать работу над передачей, аргументируя это тем, что подвергает опасности близких. Лариса и Роза же подобного подхода не оценили. Актриса и вовсе заявила – она не может по-другому, поскольку обучена приносить людям радость даже в самые сложные дни.