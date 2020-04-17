«А сына целовать не надо?»: Валерию раскритиковали за именинное видео с задуванием свечей

Подписчики осудили певицу Валерию за отношение к сыну. 17 апреля исполнительница отмечает 52-летие. Уже с полуночи артистка получает множество душевных поздравлений от любящей ее аудитории и коллег.

Одним из первых сначала на словах, а затем и на деле любимую супругу поздравил продюсер Иосиф Пригожин. Музыкальный эксперт предпочел не рассыпаться в комплиментах, а просто признался – он очень любит певицу и на многое для нее готов.

Позже Пригожин поделился уютным домашним видео, на котором именинница задувает торт. Мучное изделие для артистки в комнату внес младший сын Валерии Арсений. После того, как любящие мужчины пропели для исполнительницы традиционную песню, Валерия задула огонь, однако свеча отказалась гаснуть.

Некоторые из подписчиков сразу же углядели в этом нехороший знак. «Быть беде», — написала одна из девушек. Другие акцентировали внимание на том, что Валерия отказалась целовать сына после поздравительных мероприятий, но с удовольствием чмокнула в щеку Пригожина. «А сына целовать не надо?» — возмущенно написали они.

Впрочем, Пригожин и Валерия достаточно давно не реагируют на критику в свой адрес. В недавнем интервью для Алены Жигаловой продюсер признавался – он, и его вторая половинка привыкли жить публично, поэтому к чужим пересудам относятся философски.