«Боюсь стать чьей-то любовницей»: избитая Прилучным Муцениеце поделилась страхами с Айзой

Избитая Павлом Прилучным Агата Муцениеце приобрела новые страхи. Напомним, буквально неделю назад воспитывающая сына и дочь от Павла актриса появилась в stories с аккаунта мамы и рассказала, что действующий супруг поднял на нее руку, довел до слез детей, выбросил в окно мобильный телефон и требовал, чтобы вся семья покинула дом, в котором живет.

После пережитого Муцениеце утвердилась в желании развестись с Прилучным. Однако, в связи с новыми обстоятельствами появились у Агаты и страхи, о которых она откровенно рассказала бывшей супруге рэпера Гуфа Айзе Анохиной в передаче «Честный развод».

«Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх того, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой, например (певица успешно воспитывает троих детей от разных мужчин. – Прим.ред). Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и на то, что у нее есть дети. А еще боюсь стать чьей-то любовницей, вот этого я бы не хотела», — поделилась переживаниями она.

В свою очередь Анохина поспешила поддержать Муцениеце. Она заявила, что всегда рада услышать Агату по телефону и всегда найдет для нее нужные слова в непростой момент.