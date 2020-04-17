«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

«Ругаюсь с дочерьми»: Бородина рассказала о нюансах воспитания Теи и Маруси

Телеведущая старается воспитывать девочек в строгости.

«Ругаюсь с дочерьми»: Бородина рассказала о нюансах воспитания Теи и Маруси
Ксения Бородина/Фото: https://www.instagram.com/p/B_ABKnlIkvt/

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что часто ругается с дочерьми – 10-летней Марусей и четырехлетней Теей. Несмотря на вселенскую любовь матери к своим детям, знаменитость старается держать наследниц в строгости. Из-за пандемии коронавируса у Бородиной появилось больше свободного времени, чтобы воспитывать девчонок и подавать им правильный пример.

На личной странице в Instagram Бородина отметила, что у нее, конечно же, есть помощники по дому, но это не исключает того факта, что Ксения стремится обучить дочерей самим убирать за собой. Главной зоной ответственности Теи и Маруси является заправленная кровать и аккуратно сложенная в шкафу одежда.

«Пока с этим сложно, потому что приходится каждый день об этом напоминать, иногда даже ругаться с дочерьми! Мне кажется, это очень важно для девочки, всегда должен быть порядок в комнате! Иногда сами взрослые приучают детей лениться, ограничивая их самостоятельность еще в раннем возрасте», — заявила она.

Бородина уверена – в том, что дети многих родителей вырастают лентяями, виноваты сами мама и папа, ведь очень часто именно они стараются помочь малышам справиться быстрее, вместо того, чтобы предоставить их самим себе.

«Создавая «тепличные» условия, которые мешают детям совершать и исправлять ошибки, проявлять инициативу, выбирать интересные занятия, взрослые тем самым воспитывают лежебок», — выдвинула свою версию она.

Тэги

Бородинавоспитание детейКсения БородинаКсения Бородина последние новостиМаруся БородинаНовости googleТеона Бородина
Loading...