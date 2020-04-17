«Ругаюсь с дочерьми»: Бородина рассказала о нюансах воспитания Теи и Маруси

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что часто ругается с дочерьми – 10-летней Марусей и четырехлетней Теей. Несмотря на вселенскую любовь матери к своим детям, знаменитость старается держать наследниц в строгости. Из-за пандемии коронавируса у Бородиной появилось больше свободного времени, чтобы воспитывать девчонок и подавать им правильный пример.

На личной странице в Instagram Бородина отметила, что у нее, конечно же, есть помощники по дому, но это не исключает того факта, что Ксения стремится обучить дочерей самим убирать за собой. Главной зоной ответственности Теи и Маруси является заправленная кровать и аккуратно сложенная в шкафу одежда.

«Пока с этим сложно, потому что приходится каждый день об этом напоминать, иногда даже ругаться с дочерьми! Мне кажется, это очень важно для девочки, всегда должен быть порядок в комнате! Иногда сами взрослые приучают детей лениться, ограничивая их самостоятельность еще в раннем возрасте», — заявила она.

Бородина уверена – в том, что дети многих родителей вырастают лентяями, виноваты сами мама и папа, ведь очень часто именно они стараются помочь малышам справиться быстрее, вместо того, чтобы предоставить их самим себе.