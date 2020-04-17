«Безусловное чудо»: Малышева объяснила, что ее восхищает в коронавирусе

Известный теледоктор Елена Малышева ответила на критику своего высказывания о коронавирусе. Недавно в одном из прямых эфиров в социальной сети она назвала опасную инфекцию «чудом чудесным». Многие пользователи осудили ее за такое отношение к угрозе.

Через некоторое время ведущая программы «Жить здорово» прокомментировала возмущение людей. В беседе с журналистами она отметила, что не видит смысла слушать эти «глупости».

Малышева привела в пример цифры статистики, по которым смертность детей до 10 лет от коронавируса практически нулевая, а у молодых людей до 20 лет заболевание проходит в легкой форме.

«В этом смысле этот вирус — безусловное чудо. Все другие вирусы, прежде всего, убивают детей и беременных. Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил», — цитирует доктора интернет-канал «Подъем».

Напомним, в конце марта Елена Васильевна говорила, что в России не повторится итальянский сценарий эпидемии. Сильной стороной нашей страны она назвала службу Санэпиднадзора и инфекционные больницы, которых нет у европейских медиков.