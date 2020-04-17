Хирург прокомментировал пластическую операцию недавно ставшей матерью Божены Рынски

Недавно ставшая матерью журналистка Божена Рынска прибегла к пластической операции. Результатом хирургического вмешательства журналистка поделилась на личной странице в Instagram. Божена отметила, что изначально не планировала никому рассказывать о том, что легла под нож, но позже, оценив результат, решила, что тема достойна широкого освещения.

Так, на обнародованных снимках видно, что разрез глаз у Рынски действительно изменился. За счет подтяжки век 45-летняя знаменитость стала выглядеть моложе.

«Это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга», — делилась впечатлениями с фолловерами она.

Порталу Teleprogramma.pro хирург с 11-летним стажем Александр Вдовин пояснил: как и у любого другого хирургического вмешательства, у пластики подобного рода есть противопоказания. В случае с Боженой речь идет не только о блефаропластике, но и подтяжке лба.

«Противопоказания к эндоскопической подтяжке лба являются общехирургическими. К ним относятся гипертония, болезни крови, аутоиммунные заболевания, заболевания сердца, некомпенсированный сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, беременность, онкология, обострение хронических и вирусных заболеваний. У блефаропластики список противопоказаний немного шире: в него входят как общехирургические противопоказания, так и более узкие. Например, синдром сухого глаза, повышенное внутричерепное давление, болезни почек, воспалительные процессы на слизистой оболочке глаза», — разъяснил он.

Что касается недавнего рождения ребенка, то Рынске переживать не стоит, ведь манипуляция подобного рода не относится к серьезным. Однако, в других случаях и с учетом различных нюансов организма с пластикой все же лучше повременить.

«К таким вмешательствам можно отнести коррекцию носа по медицинским показаниям, груди, живота, даже липосакцию. Маммопластика и абдоминопластика рекомендованы не раньше, чем через полгода после родов. В случае если ребенок находится на грудном вскармливании, то с коррекцией груди придется подождать еще 6 месяцев, пока не закончится период лактации», — озвучил свое экспертное мнение Вдовин.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Игоревич Вдовин – обладатель премии «Лучший хирург» 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, лучший пластический хирург по блефаропластике премии «Люди года-2019», обладатель номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Грация» 2019 год, лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица премии The Moscow Life and Business Awards. За плечами Александра Вдовина более 11 лет работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Закончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура – «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге. Работает в Центре французской косметологии Elysee.

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