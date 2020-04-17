«Какие молодые»: Савельева поздравила мужа с годовщиной архивным видео со свадьбы

Певица Саша Савельева поделилась с подписчиками трогательным видео со дня свадьбы. 17 апреля артистка и ее супруг – актер Кирилл Сафонов отмечают 10-летие с момента заключения официального брака.

Неоднократно в интервью артистка признавалась – их встреча с Сафоновым была случайной, но оба практически сразу же поняли, что созданы друг для друга.

Практически сразу Сафонов стал звать Савельеву своей женой, а предложение Кирилл сделал всего через полгода. Сегодня артистка уверенно отмечает – бракосочетание стало вполне закономерным развитием их отношений.

В совместную дату Савельева вдруг вспомнила слова мамы супруга.

«Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа… А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас!» — написала она.

Фолловеры, в свою очередь, поспешили отметить – кадры бракосочетания спустя годы смотрятся с особым трепетом. «Какие вы оба молодые», «Поздравляем, любим», «Желаем еще много раз по столько же», «Какая же вы красивая пара, счастья вам!» — высказались они.