«Ужасно»: зрители не оценили участие мамы Дяди Федора из «Простоквашино» в челлендже с подушкой

В социальной сети «Инстаграм» в середине апреля стартовал масштабный челлендж, в котором приняло участие большое количество звезд, как зарубежных, так и отечественных. Не только девушки, но и мужчины наряжались в подушку или одеяло как в платье, подпоясывались ремнем и ставили хэштег #pillowchallenge.

Вслед за модным мейнстримом в Сети последовала и мама Дяди Федора из мультфильма «Простоквашино». Анимационный кадр появился на официальной странице аккаунта «Союзмультфильм».

«Мама Дяди Федора следует самым свежим трендам весны-2020. Папа оценил, а как вам?» — гласит подпись под «снимком».

Но многим подписчикам идея не зашла. Они кинулись критиковать кадр и обвинять в нелепости этот челлендж.