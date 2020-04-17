«Между Аллой и Нюшей тоже нет разницы»: Собчак в споре с Галкиным припечатала Пугачеву

Ксения Собчак воспользовалась запрещенным приемом в споре с Максимом Галкиным. Пародист решил свести счеты с телеведущей после того, как та в эфире своей Youtube-передачи «Осторожно, Собчак» внезапно заявила, что считает коллегу по цеху «слишком несмелым». Обидевшийся Галкин тут же припомнил журналистке эпатажную свадьбу и катафалк.

Судя по всему, Максим затронул Ксению за живое. Собчак поспешила ответить Галкину и заявила, что ее «смертоносный лимузин» — не просто символ, а «постирония над смертью и условностью». А чтобы жизнь медом не казалась, припечатала и супругу артиста – Аллу Пугачеву. Впрочем, тут же поспешила внести корректировку и заявила, что сама так не считает.

«Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной Нюшей тоже нет никакой разницы. Обе певицы, а чо такого? Обе поют же», — высказалась она.

Тем временем, подписчики сторон выбирают, чья позиция им ближе. Некоторые в дискуссии активно поддерживают Галкина: «Эфир, в котором Собчак бухает с мужем – далеко не лучший пример креатива», — пишут они. Другие заявляют – Собчак как всегда выстрелила «не в бровь, а в глаз».