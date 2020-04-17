«Проблемы с головой»: звезда фильма «Бриллиантовая рука» живет со страшным диагнозом

Знаменитая актриса и мастер дубляжа Серафима Холина не выходит из дома.

Звездный час актрисы Серафимы Холиной пробил в тот момент, когда она снялась у Леонида Гайдая в фильме «Бриллиантовая рука». Там она исполнила роль ведущей показа мод и навсегда врезалась в память миллионов зрителей со своими фразами «Брюки превращаются в элегантные шорты» и «Пляжный ансамбль мини-бикини — 69».

Кроме того, Холина сделала блестящую карьеру как актриса озвучания. Именно ее голосом говорят Софи Лорен, Мари Дюбуа, Моника Витти и другие звезды.

Сейчас актриса вообще не выходит из дома, за ней ухаживает ее единственная дочь Людмила.

«Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы — страдает от болезни Альцгеймера, — приводит слова дочери Серафимы Холиной портал StarHit. – Ох, если бы могли от нее избавить, то, наверное, Маргариту Терехову давно бы вылечили».

Последний раз на экране Серафима Холина появлялась в 2013 году, на программе «Сегодня вечером» — тогда звезде «Бриллиантовой руки» было 90 лет, и она рассказывала в интервью, что этот возраст подкрался совсем незаметно.