Бейонсе спела песню из мультфильма «Пиноккио», чтобы поддержать врачей

Всемирно известная певица Бейонсе посвятила песню из детского мультфильма всем врачам, которые сражаются с коронавирусом. Артистка исполнила композицию When You Wish Upon a Star из мультфильма «Пиноккио» студии Уолта Диснея. Как сообщает Independent, поклонники звезды отметили ее привлекательный внешний вид, а также похвалили за то, что не забывает о сотрудниках здравоохранения.

«Я хочу посвятить эту песню врачам, которые не покладая рук работают для того, чтобы мы были целыми и невредимыми. Мы ценим ваш труд», – сообщила певица.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers. Just Perfect.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU — Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 17, 2020

Бейонсе также попросила всех своих поклонников уделять максимум времени своим семьям. Быть осторожными, не сдаваться и надеяться на лучшее, только так можно преодолеть возникшие трудности с эпидемией.