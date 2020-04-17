«Страна же пережила твой катафалк»: Галкин отомстил Собчак за слова о «несмелом человеке»

Юморист призвал телеведущую сделать что-то более креативное, чем купание Ивлеевой в ванне с лапшой.

Максим Галкин нашел повод отомстить Ксении Собчак за слова о «несмелом человеке». Напомним, в программе «Осторожно, Собчак» с Александром Гудковым Ксения имела неосторожность заявить, что в интервью Ирины Шихман пародист предстал «слишком вылизанным», намекая, что журналистка могла бы задать именитому гостю более провокационные вопросы, к тому же и поводов имеется немало.

Тогда Галкин предпочел на выпад телеведущей не отвечать. Но на днях ему подвернулся-таки повод свести счеты. Стоило лишь Собчак раскритиковать поведение Ивлеевой, которая спародировала Бузову и искупалась в ванне с лапшой быстрого приготовления, как Галкин тут же посоветовал журналистке блеснуть креативом и придумать что-то поинтереснее.

«Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна же пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь!» — сказал он.

Со своей стороны Галкин подметил — серьезное лицо еще не является признаком большого ума. Если же Собчак критикует, то пусть покреативит сама.

«Сделай что-нибудь другое, более интеллектуальное, покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче», — высказался он.

Парировать Собчак не стала. Позже к обсуждению подключились и другие знаменитости. Так, продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала все происходящее нецензурным словом, означающим «глупое поведение» и обратилась к Ивлеевой и Бузовой с вопросом, действительно ли они считают обнародованный контент смешным.