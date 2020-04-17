«Скучаю по тебе. Светлая память»: София Ротару поделилась редким снимком покойной мамы

Певица София Ротару в Instagram опубликовала снимок своей мамы Александры Ивановны. Женщине 17 апреля 2020 года исполнилось бы сто лет.

«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память». София Ротару

Отметим, что Александра Ивановна ушла из жизни в 1997 году. Ей было 77 лет.

Любопытно, что родители Софии Ротару по национальности молдаване. Всего в семье певицы было шестеро детей. Отец звездной исполнительницы Михаил Федорович был призван в армию в 1944 году. Он был ранен на фронте. Служил в армии пулеметчиком. С войны вернулся только в 1946 году. Кстати, отец Софии Ротару пережил ее мать. Он ушел из жизни в 2004 году. Ему на тот момент было 86 лет.

Добавим, что Софию Ротару нередко упрекали в нелестных высказываниях в адрес России. Якобы она плохо отзывается о стране, в которую приезжает выступать на корпоративах. Позже стало известно, что СМИ выдумали эту историю. Ротару никогда плохо не отзывалась о России. Скандальные слова принадлежал ее сестре.