«Вы очень подходите друг другу»: поклонники настаивают на женитьбе Петрова и Милославской

Неоднократно в своих интервью актер говорил, что очень счастлив любить и быть любимым.

Поклонники пары Стаси Милославской и Александра Петрова настаивают на женитьбе актеров. Отметим, что востребованный артист очень трепетно относится к собственной личной жизни: о том, что Петров расстался с Ириной Старшенбаум и стал встречаться со Стасей, журналисты узнали случайно: влюбленные много общались, параллельно играя в проекте «Стрельцов».

Окончательно убедил аудиторию в том, что Петров и Милославская идеальная пара поступок артиста: Александр вступился за работу Стаси, которую раскритиковала Ксения Собчак. Фолловерам поступок Петрова пришелся по душе: под последним снимком, размещенным на личной странице в Instagram люди стали писать, чтобы актер сделал второй половинке предложение.

«Вы очень подходите друг другу», «Вы очень гармонично смотритесь. О свадьбе не задумываетесь?», «Сделай ей предложение, она же огонь!», «Блин, ну какие же вы классные, когда жениться будете?» — задавались вопросом они.

Впрочем, учитывая личный взгляд Петрова на отношения, о свадьбе аудитория если и узнает, то уже по факту. Правда, по слухам, Милославская предложение все же получила. Незадолго до пандемии коронавируса Александр и Стася вернулись в Москву из Таиланда. Именно там артист и преподнес второй половинке дорогое украшение. Друзья пары рассказывали, что влюбленные собирались подать документы в ЗАГС, но в их планы вмешался вирус. Официальные представители сторон тогда эту информацию так и не подтвердили.