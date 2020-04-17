«Сейчас это не нужно»: Стриженову раскритиковали в Сети за походы на работу

В своем инстаграме знаменитая телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками ярким снимком, на котором предстала в пальто цвета фуксия, а также защитной маске и с сумочкой из одного комплекта. Звезда экрана подписала снимок:

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной…..когда можно вылезти из норки и пойти на работу! Конечно стрёмно, но проследила, чтобы все были в масках и держали расстояние 1,5 метра!» — отметила Стриженова.

Однако многих подписчиков зацепил не яркий образ телеведущей, а тот факт, что она отправилась на работу. Некоторые обвинили журналистку в

«Кому нужно это Доброе утро??? Никто не умрет без него!!! А вы почему-то ходите на работу??? Будили раньше людей на работу, а сейчас это не нужно, все дома и вы сидите! Новости мы и без вас посмотрим!», «Лучше бы советские фильмы показывали, а информацию и статистику о коронавирусе освещали бы в Новостях!», «Вы каждый день ходите на работу, хотя это уже многим не нужно», — написали некоторые из фолловеров.

Не так давно телеведущая делилась с подписчиками историей о том, как доехала до места работы. Она отмечала, что для нее дорогая была волнительной. Хотя Стриженова заранее озаботилась о том, чтобы получить специальный пропуск и добралась до работы без сложностей.