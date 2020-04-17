Мария Порошина предстала перед подписчиками с пепельно-русыми волосами

Поклонники отметили, что данный цвет ей очень подходит.

Актриса Мария Порошина предстала в Instagram перед подписчиками с пепельно-русыми волосами, что многие посчитали удивительным. Ранее она была предана оттенку платиновый блонд. Стиль она иногда меняла лишь к съемкам в кино.

Многие пользователи в Сети отметили, что новый имидж значительно омолодил актрису. «Супер», «Класс! Очень идет», «Очень нравится, красивая, естественная. Образы поголовных блондинок замылили глаз», «Хороша», — высказали свои мысли подписчики.

Добавим, что у Марии Порошиной пятеро детей от разных мужчин. Не так давно прошла информация, что звезда якобы рассталась с отцом своего сына, который появился на свет в начале 2019 года.

Ее подружка рассказывала, что очень сейчас выручает звезду ее первый муж, актер Гоша Куценко. От него она много лет назад родила дочь. При этом подруга говорила, что в общем-то с обычными делами Мария Порошина справляется собственными силами.