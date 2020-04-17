Яна Рудковская назвала 71-летнюю Пугачеву красивой и неповторимой женщиной

В условиях пандемии Алла Борисовна не стала устраивать пышное торжество по случаю своего дня рождения. А ведь еще в прошлом году Примадонна дала большой юбилейный концерт в Кремлевском дворце. На сцену поддержать именитую артистку вышли и ее близкие: шоумен Максим Галкин, Кристина Орбакайте, внуки и двойняшки Гарри и Лиза. Позже Пугачева съездила с гастролями в Минск. В одном из интервью певицы уточнила, что для нее Белоруссия — это особая страна, к которой она относится как к своей второй родине. Алла Борисовна напомнила, что там у нее много родственников.

Свое 71-летие певица отпраздновала еще 15 апреля. На личной страничке в Instagram муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин, делился отчетными кадрами, рассказывая о том, как прошел день рождения его возлюбленной. Еще утром дети артистки украсили особняк воздушными шарами и даже нарисовали для мама поздравительный плакат. Сам телеведущей заказал для именинницы цветы и торт со свечками.

Супруга Максима Галкина позировала перед камерой в цветочном платье-халате. В свои 71 год певица примерила бежевые туфли-лодочки на шпильке, сделав акцент на фигуре.

Не забыла поздравить Примадонну с личным праздником и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не стала скрывать, что она восхищается Аллой Борисовной. Так, бизнесвумен назвала Пугачеву красивой и неповторимой женщиной.