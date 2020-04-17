«Учим детей выживать в любых условиях»: Кожевникова открыла детям березовый сок

Актрису печалит лишь тот факт, что на ее участке мало деревьев с живительной влагой.

Период самоизоляции серьезно изменил график работы и жизни многих звезд шоу бизнеса. Так актриса Мария Кожевникова показала своим подписчикам в Instagram правила выживания в диких условиях неизведанной природы России. Говоря проще — продемонстрировала, как ее сыновья Иван и Максим добывают березовый сок. Хотя сам процесс добычи остался за кадром, дети в восторге от напитка, созданного лишь природой, без участия человека.

«Учим детей выживать в любых условиях. Дети в восторге! Теперь хотят пить только березовый сок и процесс добычи увлёк очень. Проблема только одна, что мало у нас берёз на участке» — поделилась одновременно радостью и огорчением Кожевникова.

А на вашем участке много берез? Судя по комментариям подписчиков актрисы, очень многие также не отказали себе в удовольствии и на минувших выходных отправились за сладкой водичкой. Вывод из этого можно сделать лишь один, либо в России у всех есть земельные участки с березами, либо режим самоизоляции регулярно нарушается.