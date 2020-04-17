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«Ты меня снимаешь?»: Виктория Синицына поделилась видео с Алиной Загитовой вне льда

Ролик был сделан во время шоу Art on Ice в Швейцарии.

«Ты меня снимаешь?»: Виктория Синицына поделилась видео с Алиной Загитовой вне льда
Появилось видео с тренировки Загитовой/http://globallookpress.com/

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицына опубликовала в Instagram ролик с олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой. Он был сделан во время шоу Art on Ice в Швейцарии, где они вместе выступали.

На кадрах Алину Загитову можно увидеть вдали. Она разминается. В какой-то момент Загитова замечает, что Синицына ведет съемку. «Ты меня снимаешь?» — произносит она. После этого обе девушки улыбаются.

Напомним, что в декабре прошлого года Алина Загитова заявила о приостановке своей блистательной карьеры. При этом звезда продолжила тренировки. Многие эксперты сходятся во мнении, что Алине Загитовой стоит уже завершить карьеру.

Дело в том, что у ее более молодых соперниц сложнее программы. Загитова пока не овладела в совершенстве четверными прыжками. Без них же в современном фигурном катании победить практически нереально. Отметим, что на тренировках Загитова порой успешно исполняет четверные прыжки.

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