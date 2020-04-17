«Не люблю всех этих див с огромными губами»: Павел Табаков пооткровенничал о девушках

Наследник именитой фамилии дал интервью Тине Канделаки. Примечательно, что в беседе с журналисткой 24-летний Павел Табаков затронул и личные темы. Ни для кого не секрет, что сын Марины Зудиной крайне редко дает какие-либо комментарии относительно частной жизни. При этом актер охотно рассказывает о творчестве, делясь планами на будущее.

Канделаки удалось выведать у Паши, какие девушки могут привлечь его внимание. Говоря о представительницах прекрасного пола, сын ныне покойного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» уточнил, что его восхищает натуральная красота. Ведь нет ничего лучше естественности. Так, актер заверил, что он вряд ли заинтересуется девушкой, которая впадает в крайности там, где речь заходит о макияже и внешности.

«Мне нравятся естественные девушки. Не люблю всех этих «инстадив» с огромными губами», — заверил Павел в прямом эфире с Канделаки.

Сын Марины Зудиной признался, что и он сталкивался с такими случаями, когда ему было страшно просыпаться рядом с девушкой при том, что вечером она казалась вполне нормальной. По словам актера, сейчас его сердце свободно. Табаков полностью сконцентрировался на карьере: съемках и творчестве. Ко всему прочему, Павел добавил, что в ближайшее время он вряд ли захочет жениться. Актер не стал скрывать, что пока его больше интересуют профессиональные достижения, а не отношения с девушками.

В одном из интервью Табаков признался, что не хотел бы, чтобы его младшая сестренка Маша связывала свою жизнь с актерской стезей. Паша надеется, что она выберет себе профессию, не требующую больших эмоциональных затрат.