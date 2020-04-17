Битва за туалет: Джорджу Клуни пришлось признать себя проигравшим

Актер Джордж Клуни уже давно ведет войну с властями графства Беркшир за право установить туалет во дворе своего поместья. Судя по последним новостям, битва наконец-то подходит к логическому концу. Как сообщает издание Mirror, голливудская звезда упорно желает построить туалет прямо в саду своего поместья XVII века. Но даже учитывая, что актер заплатил за жилье довольно крупную сумму, без специального разрешения от властей он не может проводить на его территории строительные работы. Власти Беркшира опасались, что строители будет небрежны и повредят корни деревьев, которые охраняются законом.

В конце концов актер просто сдался и согласился построить свой туалет в другом месте.

Напомним, Джордж Клуни купил поместье в Великобритании в 2014 году, тогда его официальная цена доходила почти до десяти миллионов долларов. Сейчас стоимость стала выше — почти шестнадцать миллионов. При этом нельзя сказать, что дом удобен для использования, даже если игнорировать историю с туалетом. Например в феврале поместье затопила река Темза, вышедшая из берегов.