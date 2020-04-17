«Ни на кого не рассчитываю»: Свиридова объяснила, почему не выходит замуж за молодого возлюбленного

Уже десять лет звезда живет с предпринимателем из Армении Давидом Варданяном.

Певица Алена Свиридова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не выходит замуж за молодого возлюбленного Давида Варданяна, предпринимателя из Армении. Он на 14 лет младшее ее. Вместе они десять лет. Совместных детей у них нет.

«Я его встретила в Армении. Мы играли концерт в этой стране. Он тогда был с друзьями. У нас завязались отношения. Мы живем уже десять лет вместе. Думаю, что подпись в паспорте никак не повлияет на наши отношения. Мы это уже проходили. Не вижу смысла себя обманывать».

Алена Свиридова

Как сказала Свиридова, она в этой жизни привыкла рассчитывать только на себя, поэтому не удивится, если снова останется одна.

«Мой отец был военным летчиком. Он редко бывал дома. Мама на себе все волокла. Если мой мужчина будет мне помогать, то хорошо. Нет – итак проживем. Женщина в любом мужчине ищет своего отца. Надеется, что он подставит плечо, будет заботиться. Но мужчины больше не отцы, а дети. Он них самих надо заботиться», — сказала звезда.