«Королева!»: Бузова оценила образ 71-летней Пугачевой в платье-халате и на шпильках

Еще в день рождения Аллы Борисовны — 15 апреля — муж певицы, шоумен Максим Галкин, опубликовал свежий видеоролик с участием именинницы. Примадонна отечественного шоу-бизнеса продефилировала перед камерой в дизайнерском платье-халате с цветочным принтом. Свой образ артистка дополнила бежевыми туфлями-лодочками на шпильке.

Одними из первых образ 71-летней Аллы Пугачевой оценили поющая телеведущая Ольга Бузова и украинская исполнительница Светлана Лобода.

«Королева!!» — обратилась к имениннице экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. «Красивая женщина!! Алла Борисовна, всех благ», — добавила Светлана.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, из-за введенного режима домашней изоляции старшая дочка певицы — 48-летняя Кристина Орбакайте — не смогла лично поздравить именитую маму с днем рождения. Вместо этого артистка записала для Примадонны музыкальный сюрприз, спев вживую одну из песен Пугачевой. Компанию Орбакайте составила восьмилетняя внука Аллы Борисовны — Клавдия.

Напомним, что вместе с шоуменом Максимом Галкиным певицы воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году дети Примадонны пойдут в первый класс. Артистка не скрывает, что она запрещает дочери и сыну сидеть за компьютером. Кроме того, у малышей нет мобильных телефонов.