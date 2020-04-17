«Он пер, как бизон, напролом»: Свиридова родила от манекенщика, который на 20 лет младше ее

Певица Алена Свиридова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем бывшем гражданском муже манекенщике Дмитрии Мирошниченко. От него она родила сына Григория. Роман завязался на съемках реалити-шоу «Гарем» в Кении.

«Там были очень интересные съемки. Теплые ночи, океан, звезды. Конечно, тебя унесет. Дима проявил такое упорство. У него отсутствовало чувство страха. Он, как бизон, попер напролом. Я еще подумала: «Надо же, не боится». Я включала себе в голове программу, что все это надо остановить. Но потом поняла, что беременна от него». Алена Свиридова

По словам исполнительницы, это было веселое и легкое время. «Мне как раз хотелось стабильности. Своего гнезда. Конечно, сначала я подумала об аборте. Хотела поставить укол. Но неожиданно заболела. Вот просто температура сорок поднялась. И тут мама пришла. Она сказала, что всегда будет мне помогать. Я отказалась в итоге от аборта», — вспомнила звезда.

При этом она поняла, что любит Дмитрия, когда родился ребенок. «Он ради меня бросил институт. Трогательно обо мне заботился. Носил буквально меня на руках. Дима всегда был прекрасным отцом. А потом у него появились другие женщины. Он стал мне изменять. Он разорвал цепь. Туда проникло зло. Мне было больно. Я нашла в себе силы и отпустила его в свободное плавание. Что касается нашего ребенка, то он общается с отцом. Препятствий я не строю», — сказала она.