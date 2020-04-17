«Мы были бы прекрасной парой»: Свиридова прокомментировала слухи о романе с Макаревичем

Как отметила певица, они всегда были лишь друзьями.

Певица Алена Свиридова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировала слухи о романе с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем.

«У нас не было никакой семьи с Андреем Макаревичем. Мы — друзья. Просто много ездили с ним на «нырялки». Хотя мы там ездили не только с ним. Скажу так: мы были бы прекрасной парой. У нас слишком много общих интересов». Алена Свиридова

Также Свиридова отметила, что не в курсе, развелся или нет исполнитель. Слухи об этом витают в последнее время. «Обычно в этом возрасте музыканты женятся на более молодых девушках», — отшутилась исполнительница.

Также Свиридова вспомнила о романе Макаревича с телеведущей Ксенией Стриж. «Мы с ней похожи по типажу, поэтому, наверное, нас все женили. Я сама полезла к нему дружить. Подошла как-то на гастролях и спросила: «Андрюша, вы когда поедет нырять?» Мне позже дали сертификат. А однажды Макаревич подарил мне кусок зуба акулы. Ну, конечно, он мне всегда нравился. Тем более он любит женщин пацанского плана, как я», — сказала Алена Свиридова.