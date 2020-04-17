«В ледяной купели»: обнаженная Волочкова подготовилась к Пасхе

Балерина очень тщательно готовит свое тело к празднику.

Анастасия Волочкова готовится встречать Пасху во всеоружии. Балерина выложила на своей странице в Instagram новые фотографии, показывающие, как звезда проводит свободное время в самоизоляции. Главной героиней нового поста вновь стала огромная бочка, стоящая во дворе дома Анастасии. Балерина отметила Чистый четверг, как следует окунувшись в ледяную купель, а после отправилась в жаркую баню, где пар даже слегка испортил фотографию.

«С Чистым четвергом. Не знаю, как очищались вы, а я, как обычно, в ледяной купели», — сообщила своим подписчикам балерина.

К сожалению, Волочкова не сможет узнать, как очищаются ее поклонники, ведь комментарии к постам Анастасиив Instagram до сих пор закрыты и фанатам остается лишь ставить лайки, а свое мнение о новой фотосессии своего кумира держать при себе.