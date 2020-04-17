«Я разрушила его жизнь»: Свиридова призналась, что ушла к любовнику от первого мужа

Певица Алена Свиридова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом браке. Она была замужем за кандидатом химических наук Сергеем Свиридовым. Сейчас мужчина живет в Канаде. В этом браке у них родился сын Василий.

«Мы познакомилась в Минске. Он учился в ГДР в университете. Когда вернулся, то поступил в аспирантуру. Он был потрясающе завидным женихом, старше меня на девять лет. Он по-немецки говорил свободно. Писал статьи в научные журналы. Я открыла рот и сказала: «Да, Сережа – это круто». Я была, конечно, молода. Не успела вдохнуть воздуха свободы». Алена Свиридова

При этом брак исполнительницы через пять лет распался. «Я разрушила его жизнь, а потом от него сбежала. Рано было выходить замуж. Мне было всего 19 лет. Я в какой-то момент испугалась, что моя жизнь никогда больше не поменяется. Я тогда работала школьным учителем по музыке», — заметила она.

По словам звезды, ее первый брак убил быт. «Я как-то стала тосковать. Писала стихи и песни. В итоге сбежала к молодому человеку, телевизионщику по имени Артур. Он писал картины и сегодня это хороший художник. Нам было очень интересно вместе. Сереже сказала, что полюбила другого», — вспомнила Алена Свиридова.