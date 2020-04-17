«Сегодня пылесосил книги»: Максим Фадеев скучает в самоизоляции

Музыкант занимался работой по дому и нашел свои первые пособия по музыке.

Находясь в режиме самоизоляции, звезды шоу-бизнеса стараются отвлечься от отсутствия концертов и крупных мероприятий. Кто-то проводит регулярные стримы с подписчиками, иные выполняют челленджи, а некоторые — пылесосят книги. К последним относится музыкант Максим Фадеев. Композитор выложил новый пост в своем официальном аккаунте в Instagram, в котором показал подписчикам, чем он занимается и как страдает от избытка свободного времени.

«Сегодня пылесосил книги и… вуаля! Ноты, по которым я учился!» — похвастался неожиданной находкой музыкант.

Среди артефактов Фадеева можно увидеть «Песни радио и кино», «Самоучитель игры на фортепиано», а также «Юного пианиста». Предприимчивые подписчики сразу же посоветовали звезде продать редкие книги через аукцион, а вырученные деньги направить на благотворительность.