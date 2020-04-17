«Это был явный сигнал»: Водянова объяснила, почему закупилась продуктами перед карантином

Во Франции, где проживает топ-модель Наталья Водянова с семьей, карантин был объявлен властями 14 марта. В какой-то момент в местных магазинах возник настоящий ажиотаж, и даже заканчивались продукты. Но звезда мировых подиумов успела закупиться задолго до всей суеты.

Об этом она рассказала в интервью писателю Михаилу Зыгарю в «прямом эфире» в социальной сети «Инстаграм». Водянова объяснила: незадолго до всех ограничений из-за коронавируса ей приснился страшный сон, который стал для нее сигналом. Звезде приснилось, как она вместе с гражданским супругом ходила по каким-то заброшенным подвалам, где нашла гнилую картошку.

«И мы радостные начинаем ее собирать в мешок. Тут приходит очень злой дедушка, сам как эта картошка, сморщенный, и с такими недобрыми глазами, и начинает на нас кричать и прогонять», — вспомнила модель.

По рассказам Водяновой, приснившийся старик предложил купить у него картофель за баснословные деньги, но они с супругом согласились. Модель восприняла этот сон как знак.

«Я прожила 90-е, поэтому знаю, как деньги могут превращаться в бумаги, — объяснила Водянова. И добавила: «Для меня это был явный сигнал. Будет какой-то тяжелый месяц, а может, и дольше. И мы пошли задолго до того, как все это случилось, и закупились. И я рада, что мы закупились, мы большая семья, и если бы мы не сделали этих закупок, то нам было бы очень тяжело».

Карантин во Франции продлится до 11 мая. В России же до 30 апреля действует режим самоизоляции.