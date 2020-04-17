Эмин Агаларов поделился архивным кадром со своими красавчиками-сыновьями

На фотографии ребятам не больше пяти лет.

Музыкант Эмин Агаларов в Instagram разместил очень красивый кадр, на котором можно увидеть двух его сыновей Али и Микаила от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

На фотографии также изображен счастливый дед, один из богатейших людей Азербайджана и России Араз Агаларов. Отметим, что он в 2017 году занял 51 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

Отметим, что сегодня Эмин Агаларов не только прекрасный певец, но и счастливый многодетный отец. У него также есть две дочери. Младшую Афину ему подарила нынешняя супруга модель Алена Гаврилова. Их свадьба состоялась в 2018 году, а уже зимой Гаврилова подарила мужу дочь, которую он безумно любит.

Ранее в одной из бесед с журналистами Эмин Агаларов отмечал, что с дочками ему нравится проводить время больше, чем с парнями. Как он говорил, ему нравится их тискать. Сыновья же, по его признанию, настоящие воины.