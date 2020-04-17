«Мои кареглазые бусинки»: Бузова показала своих обожаемых зверят

Певица Ольга Бузова порадовала своих подписчиков в Instagram милой фотосессией со своими домашними любимицами — шпицем Челси и йоркширским терьером Евой. Напомним, у милых зверюшек есть даже свой аккаунт в социальной сети, на который подписаны более 100 тысяч человек. Ольга решила добавить «немножко мимимишности в ленту» и растрогать фанатов, ведь животные действительно выглядят здоровыми, счастливыми и полностью довольными жизнью в одном доме со звездой. Полюбоваться на питомцев Бузовой можно здесь.

«Мои кареглазые бусинки, я вас так люблю», — нежно подписала пост Ольга.

Напоследок певица поинтересовалась у подписчиков, как зовут их домашних животных. Тут же посыпались различные варианты кличек для питомцев — от Клепы и Бэтмена, до собаки по имени Андрей. Ну и, разумеется, большинство проигнорировало вопрос и принялось обсуждать прическу Бузовой, которая якобы слишком короткая.