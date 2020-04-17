«Всего за 75 долларов с рассрочкой»: дочь Успенской решила заработать на курсах по медитации

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая покинула Россию и уехала от родительницы в США, в Instagram сообщила, что дает возможность всем своим поклонникам приобщиться к духовным практикам и, как она выразилась, чистому потоку искусства и знаний со всего мира.

«Всего за 75 долларов тем, кто делает репост у себя в аккаунте. Возможно с рассрочкой — три месяца. Тогда вы платите всего 25 долларов в месяц — при этом получая безлимитный доступ ко всем эфирам. Данное предложение действует до конца июня. Все вопросы в личку». Татьяна Плаксина

Также Татьяна Плаксина отметила, что для тех, кто приобрел ее картины и работы занятия по духовным практикам будут бесплатными.

Отметим, что Плаксина несколько месяцев назад обвинила свою мать Любовь Успенскую в насилии. Она заявила, что родительница периодически ее избивала. Сейчас мать и дочь прекратили всякое общение.