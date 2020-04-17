На спорте и пирожках: Лобода показала шикарное тело и готовится выйти из карантина

Украинская певица Светлана Лобода вновь порадовала своих подписчиков в Instagram роскошной фотосессией. Звезда заявила, что готовится к выходу из карантина и поинтересовалась у аудитории, какая из четырех фотографий наиболее привлекательна. Подготовка к выходу из режима самоизоляции выглядит в данный момент довольно странно, видимо, это просто позитивный посыл в Сеть. Но более мощным ударом по грустному настроению оказались фото, получившиеся по-настоящему жаркими. Познакомиться с ними можно здесь. Звезда похвасталась как подтянутым животом, так и элегантным купальником.

Подписчики оценили и хэштеги своего кумира, Лобода сделала варианты #наспорте и #ипирожках, хотя если хоть кто-то сможет выстроить себе такое тело лишь поедая пирожки, это будет настоящим чудом природы. Как и следовало ожидать, фанаты оценили ту фотографию, где максимум обнаженного тела и минимум одежды.