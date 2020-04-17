«Мир не будет прежним»: Нюша записала трогательное послание

Певица Нюша порадовала своих поклонников в Instagram новым творением. Правда, на песню это пока не очень похоже, даже с учетом мастерства современных российских звезд сцены спеть данный текст будет сложновато, но сам текст довольно выразительный. Концовка поста так и вовсе напоминает слоган какого-то модного бренда по производству одежды. Познакомиться с полной версией записи вы можете здесь.

«Мир не будет прежним после коронавируса, после того, как я стояла на гвоздях, после рождения моей дочки, он не может остаться прежним…» — так выразила свои эмоции и чувства звезда.

Поклонники артистки с восторгом приняли эти слова и даже заметили, что речь Нюши можно слушать вечно, хотя сравнение по значимости таких событий, как пандемия и стояние на гвоздях, выглядит довольно странно.