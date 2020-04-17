«Такое счастье быть твоей дочкой»: Софья Эрнст нежно поздравила мать с днем рождения

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья нежно поздравила в Instagram свою мать с днем рождения. Исанне исполнился 51 год. Женщина просто в прекрасной форме. Можно подумать, что она старшая сестра Софьи Эрнст.

«Мам, с днем рождения! Такое счастье быть твоей дочкой, говорить тебе: «Мааааааам». Пусть все это длится бесконечность. Желаю яркой жизни тебе. Пусть все получится! Люблю». Софья Эрнст

Отметим, что Исанна на восемь лет моложе Константина Эрнста, мужа своей дочери. Сейчас женщина развивает свой бренд домашнего текстиля. Бизнес приносит ей определенный доход. Исанна сама себя обеспечивает и помощи у дочери не просит.

Добавим, что Софья Эрнст счастлива в браке с мужем. У них две совместные дочери. Причем скоро актриса должна подарить любимому супругу третьего ребенка.

Кстати, Софья Эрнст родилась в семье известного в Санкт-Петербурге финансиста Павла Заики. Она в свое время уехала из города на Неве в столицу. Поступила в школу-студию МХАТ и стала известной актрисой. Ранее она говорила, что всегда мечтала об интересных ролях в кино, и в итоге ее желание осуществилось.