«Муж для меня на первом месте»: Эмма Малинина озвучила несколько рецептов счастливого брака

Эмма Малинина озвучила рецепт счастливого брака. Кандидат медицинских наук вот уже 30 лет не чает души в своем супруге. За столько лет Малинины воспитали четырех детей на двоих. Женщина отмечает – именно слабый пол отвечает за климат в отношениях. По ее мнению, очень важно, чтобы супруга была реализована и свободна в плане карьерных перспектив. Если бы Александр запрещал ей заниматься любимым делом, Малинина нашла бы возможность расстаться с ним.

Эмма также подчеркнула – несмотря на лидерские качества на работе, она не хочет быть тягловой лошадью в семье. Любой вопрос они с Александром всегда решают совместно, но это не отменяет того факта, что сама она всегда за супругом.

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Малинина акцентировала внимание – она никогда не чувствовала себя тенью своего знаменитого супруга. Параллельное успешное развитие позволяет влюбленным сохранять интерес друг к другу.

«Муж у меня на первом месте, потом идут дети, а потом все остальное. Я постоянно работаю над собой, над своей индивидуальностью, чтобы быть лучшей версией себя. Когда я анализирую, почему расстаются некоторые пары в моем окружении, прихожу к выводу, что один из супругов просто-напросто не смог «вырасти», — высказалась она для Letidor.