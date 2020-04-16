«О выписке пока не думаю»: историк моды Васильев бодрится в стенах больницы

Госпитализированный с подозрением на коронавирус историк моды Александр Васильев отчитался о своем состоянии. Напомним, о том, что ведущий «Модного приговора» внезапно оказался в больнице вслед за Надеждой Бабкиной, стало известно 12 апреля. Уже тогда Васильев заявил – в целом, он чувствует себя неплохо и достаточно быстро вернулся к дистанционной работе, раздобыв ноутбук.

Сейчас главной радостью Васильева являются фрукты – их мужчине передали коллеги с Первого канала. Поскольку больничное меню подобных изысков не подразумевает, Александр воспринял дар с особым энтузиазмом. В день историк моды употребляет по одному апельсину и одному банану – последний обладает бодрящими свойствами, что сейчас для Васильева очень актуально.

С момента госпитализации Васильев дважды сдавал тест. Оба раза прибор показывал отрицательный результат.

«О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи. Но я не грущу – смотрю фильмы, придумываю новые посты для «Инстаграма», читаю книгу Михаила Мейлаха, посвященную русским балетным танцовщикам в эмиграции и слушаю для поднятия настроения музыку – песни Олега Анофриева, Далиды и Аббы», — отметил он в личном микроблоге.